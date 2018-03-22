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06:24 (мск), источник: Восток Медиа

На владивостокском «Дальзаводе» произошёл крупный пожар

Этим утром пламя вспыхнуло в одном из цехов предприятия.

Источник: Восток Медиа

Приморская столица отметилась крупным пожаром, сообщает РИА «Восток-Медиа». Пламя вспыхнуло этим утром на территории «Дальзавода».

Утро четверга началось во Владивостоке с серьёзного пожара. В 9:30 пламя вспыхнуло на территории судоремонтного предприятия «Дальзавод». Там загорелась крыша одного из цехов, который в настоящее время не эксплуатируется. Когда пожарные прибыли на место происшествия, пламя уже распространилось на 100 квадратных метров.

Огнеборцам потребовался целый час, чтобы справиться с пожаром. В настоящее время возгорание полностью ликивидировали. Пострадавшиз во время инцидента не было. Как сообщили в пресс-службе приморского управления МЧС, предполагаемыми виновниками ЧП стали рабочие. По предварительной версии, пламя вспыхнуло во время ремонта крыши. Вполне возможно, что всему виной стало неосторожное обращение со сварочным аппаратом.

Стоит отметить, что в последнее время «Дальзаводу» вообще не очень везёт — там то и дело случаются различные ЧП. В феврале там вспыхнул большой противолодочный корабль «Маршал Шапошников». Он находился на ремонте. Во время сварочных работ что-то пошло не так, и корабль загорелся. БПК тушили несколько часов.

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