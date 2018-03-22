На владивостокском «Дальзаводе» произошёл крупный пожар

Источник: Восток Медиа

Приморская столица отметилась крупным пожаром, сообщает РИА «Восток-Медиа». Пламя вспыхнуло этим утром на территории «Дальзавода».

Утро четверга началось во Владивостоке с серьёзного пожара. В 9:30 пламя вспыхнуло на территории судоремонтного предприятия «Дальзавод». Там загорелась крыша одного из цехов, который в настоящее время не эксплуатируется. Когда пожарные прибыли на место происшествия, пламя уже распространилось на 100 квадратных метров.

Огнеборцам потребовался целый час, чтобы справиться с пожаром. В настоящее время возгорание полностью ликивидировали. Пострадавшиз во время инцидента не было. Как сообщили в пресс-службе приморского управления МЧС, предполагаемыми виновниками ЧП стали рабочие. По предварительной версии, пламя вспыхнуло во время ремонта крыши. Вполне возможно, что всему виной стало неосторожное обращение со сварочным аппаратом.