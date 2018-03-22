На владивостокском «Дальзаводе» произошёл крупный пожар
Этим утром пламя вспыхнуло в одном из цехов предприятия.
Этим утром пламя вспыхнуло в одном из цехов предприятия.
Приморская столица отметилась крупным пожаром, сообщает РИА «Восток-Медиа». Пламя вспыхнуло этим утром на территории «Дальзавода».
Утро четверга началось во Владивостоке с серьёзного пожара. В 9:30 пламя вспыхнуло на территории судоремонтного предприятия «Дальзавод». Там загорелась крыша одного из цехов, который в настоящее время не эксплуатируется. Когда пожарные прибыли на место происшествия, пламя уже распространилось на 100 квадратных метров.
Огнеборцам потребовался целый час, чтобы справиться с пожаром. В настоящее время возгорание полностью ликивидировали. Пострадавшиз во время инцидента не было. Как сообщили в
Стоит отметить, что в последнее время «Дальзаводу» вообще не очень везёт — там то и дело случаются различные ЧП. В феврале там вспыхнул большой противолодочный корабль «Маршал Шапошников». Он находился на ремонте. Во время сварочных работ
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