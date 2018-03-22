Мэр Омска Фадина высказалась о взрыве на 3-й Молодежной
Трагедия унесла жизнь одного человека.
Трагедия унесла жизнь одного человека.
Взрыв газа на 3-й Молодежной прогремел в прошлые выходные. Взрывной волной из окна 3 этажа выбросило хозяйку квартиры, где все случилось. Позже в больнице 43-летняя женщина скончалась. Трагедию уже прокомментировала мэр Омска Оксана Фадина.
— Эта семья получала ежедневно возможность к данному коммунальному ресурсу, проблема лишь в том, что гражданин принял решение о самовольной врезке в газопровод и подпитывался на иные цели. Их сейчас устанавливает следствие, — сказала мэр.
Добавим, что после пожара в квартире нашли несколько баллонов и металлическую коробку с большой суммой денег. Следователи считают, что хозяева могли заниматься заправкой емкостей газов на дому. После взрыва завели сразу несколько уголовных дел.
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