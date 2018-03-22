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06:55 (мск), источник: Комсомольская правда

Мэр Омска Фадина высказалась о взрыве на 3-й Молодежной

Трагедия унесла жизнь одного человека.

Взрыв газа на 3-й Молодежной прогремел в прошлые выходные. Взрывной волной из окна 3 этажа выбросило хозяйку квартиры, где все случилось. Позже в больнице 43-летняя женщина скончалась. Трагедию уже прокомментировала мэр Омска Оксана Фадина.

— Эта семья получала ежедневно возможность к данному коммунальному ресурсу, проблема лишь в том, что гражданин принял решение о самовольной врезке в газопровод и подпитывался на иные цели. Их сейчас устанавливает следствие, — сказала мэр.

Добавим, что после пожара в квартире нашли несколько баллонов и металлическую коробку с большой суммой денег. Следователи считают, что хозяева могли заниматься заправкой емкостей газов на дому. После взрыва завели сразу несколько уголовных дел.

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