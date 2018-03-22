Мэр Омска Фадина высказалась о взрыве на 3-й Молодежной

Взрыв газа на 3-й Молодежной прогремел в прошлые выходные. Взрывной волной из окна 3 этажа выбросило хозяйку квартиры, где все случилось. Позже в больнице 43-летняя женщина скончалась. Трагедию уже прокомментировала мэр Омска Оксана Фадина.

— Эта семья получала ежедневно возможность к данному коммунальному ресурсу, проблема лишь в том, что гражданин принял решение о самовольной врезке в газопровод и подпитывался на иные цели. Их сейчас устанавливает следствие, — сказала мэр.