Под Канском иномарку занесло в грузовик, есть жертвы

По предварительным данным, водитель ВАЗа выехал на «встречку» и столкнулся с «Шевроле», после чего иномарку откинуло на третий автомобиль — грузовик. Как пояснили в УГИБДД по краю, в результате ДТП водитель ВАЗа погиб.