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05:45 (мск), источник: НИА Красноярск

Под Канском иномарку занесло в грузовик, есть жертвы

Накануне около 7-ми вечера под Канском произошла страшная авария с участием 3-х автомобилей.

Источник: НИА Красноярск

По предварительным данным, водитель ВАЗа выехал на «встречку» и столкнулся с «Шевроле», после чего иномарку откинуло на третий автомобиль — грузовик. Как пояснили в УГИБДД по краю, в результате ДТП водитель ВАЗа погиб.

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