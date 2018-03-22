Под Канском иномарку занесло в грузовик, есть жертвы
Накануне около 7-ми вечера под Канском произошла страшная авария с участием 3-х автомобилей.
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Накануне около 7-ми вечера под Канском произошла страшная авария с участием 3-х автомобилей.
По предварительным данным, водитель ВАЗа выехал на «встречку» и столкнулся с «Шевроле», после чего иномарку откинуло на третий автомобиль — грузовик. Как пояснили в УГИБДД по краю, в результате ДТП водитель ВАЗа погиб.
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