В Хабаровском крае бесследно исчезла семья из шести человек
Они пропали еще в конце февраля, до сих пор об их судьбе ничего не известно.
Они пропали еще в конце февраля, до сих пор об их судьбе ничего не известно.
В Хабаровском крае в поселке Мариинский рейд бесследно пропала семья из шести человек, четверо из них — несовершеннолетние дети (7,5 лет, 3 года и 1 год). Вместе с ними исчез и их приятель — инвалид, который жил вместе с пропавшим семейством. Последний раз жители поселка видели их 22 февраля, с тех пор от исчезнувших нет никаких вестей. Сначала их поисками занимались сотрудники правоохранительных органов, а совсем недавно к ним подключились волонтеры.
— Полиция привлекла нас к поискам только вчера, тогда же и вышла наша ориентировка. Сейчас мы занимаемся сбором информации. Может быть их
— Эта семья точно не относится к староверам. Они жили все вместе, обособленно, ни с кем не общались. В общем, они неблагополучные. Дети не посещали детский сад и школу. Велика вероятность, что они просто переехали жить в город. Панику подняла глава района, ведь в семье четверо малолетних детей. А вслед за ней заявление написал родной брат пропавшего Юрия Никита. Мы завели дело и приступили к поискам., — рассказал источник в правоохранительных органах.
Полицейские считают, что семья могла переехать в Хабаровск,
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