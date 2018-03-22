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06:32 (мск), источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае бесследно исчезла семья из шести человек

Они пропали еще в конце февраля, до сих пор об их судьбе ничего не известно.

В Хабаровском крае в поселке Мариинский рейд бесследно пропала семья из шести человек, четверо из них — несовершеннолетние дети (7,5 лет, 3 года и 1 год). Вместе с ними исчез и их приятель — инвалид, который жил вместе с пропавшим семейством. Последний раз жители поселка видели их 22 февраля, с тех пор от исчезнувших нет никаких вестей. Сначала их поисками занимались сотрудники правоохранительных органов, а совсем недавно к ним подключились волонтеры.

— Полиция привлекла нас к поискам только вчера, тогда же и вышла наша ориентировка. Сейчас мы занимаемся сбором информации. Может быть их кто-то видел. Правоохранители рассматривают несколько версий случившегося, — рассказал корреспонденту «КП» в Хабаровске Евгений Губенко, координатор поисково-спасательного отряда «Амур-Поиск».

Сами полицейские отметили, что криминальной подоплеки в данном случае нет. Эту версию они даже не рассматривают, зато не исключают, что пропавшая семья и их приятель просто сменили место жительства, никого не поставив в известность.

— Эта семья точно не относится к староверам. Они жили все вместе, обособленно, ни с кем не общались. В общем, они неблагополучные. Дети не посещали детский сад и школу. Велика вероятность, что они просто переехали жить в город. Панику подняла глава района, ведь в семье четверо малолетних детей. А вслед за ней заявление написал родной брат пропавшего Юрия Никита. Мы завели дело и приступили к поискам., — рассказал источник в правоохранительных органах.

Полицейские считают, что семья могла переехать в Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре или другие относительно крупные города. Своего транспортного средства у них нет, поэтому они добирались либо на попутных машинах, автобусах или на поезде. Стражи правопорядка и волонтеры, обращаясь к жителям региона, просили сообщить любую известную информацию о местонахождении семьи по телефонам указанным в ориентировке. Там же можно увидеть и описание пропавших.

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