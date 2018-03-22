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05:33 (мск), источник: Восток Медиа

Полицейские в Ванино задержали перевозчика наркотиков

Транспортные полицейские в Ванино изъяли наркотическое средство в крупном размере. В ходе оперативно-розыскных мероприятий у 26-летнего жителя Советской Гавани изъяли три медицинских шприца, заполненные гашишным маслом.

Общий вес наркотика составил 26 граммов. Подозреваемый сообщил, что запрещённое средство он незаконно хранил для личного потребления.

«Ранее гражданин не попадал в поле зрения правоохранительных органов и не привлекался к уголовной ответственности», — сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по ДФО.

Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи — лишение свободы на срок до десяти лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.

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