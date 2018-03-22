Полицейские в Ванино задержали перевозчика наркотиков

Общий вес наркотика составил 26 граммов. Подозреваемый сообщил, что запрещённое средство он незаконно хранил для личного потребления.

«Ранее гражданин не попадал в поле зрения правоохранительных органов и не привлекался к уголовной ответственности», — сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по ДФО.

Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи — лишение свободы на срок до десяти лет.