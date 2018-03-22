Полицейские в Ванино задержали перевозчика наркотиков
Транспортные полицейские в Ванино изъяли наркотическое средство в крупном размере. В ходе
Транспортные полицейские в Ванино изъяли наркотическое средство в крупном размере. В ходе
Общий вес наркотика составил 26 граммов. Подозреваемый сообщил, что запрещённое средство он незаконно хранил для личного потребления.
«Ранее гражданин не попадал в поле зрения правоохранительных органов и не привлекался к уголовной ответственности», — сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по ДФО.
Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи — лишение свободы на срок до десяти лет.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.
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