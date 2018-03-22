Брат Аллахверанова сидит и никуда не ездил — прокуратура
Прошлогодний штраф за дорожное правонарушение вызвал большой шум.
Прошлогодний штраф за дорожное правонарушение вызвал большой шум.
В базе данных исполнительных производств регионального управления ФСПП появилась информация о розыске за неуплату штрафа ГИБДД Натига Аллахверанова, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Судя по карточке исполнительного производства, он был оштрафован дорожными полицейскими на 500 рублей ещё 17 июля 2017 года. Данная информация вызвала большое недоумение, поскольку гражданин должен был в это время сидеть в колонии строгого режима в селе Заозёрном, а не нарушать ПДД.
Старший брат обвиняемого в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчёва Анара Аллахверанова получил 4 года колонии строго режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью гражданина. За решёткой он должен оставаться ещё больше года.
— Уже установлено, что собственником данного транспортного средства является действительно он. Но в настоящее время он отбывает наказание в исправительной колонии строго режима. А транспортным средством управлял совершенно другой гражданин. Закон разрешает вписывать в полис ОСАГО других людей для управления автомобилем. Этот человек передвигался на машине, нарушил скоростной режим. Поэтому был составлен протокол об административном правонарушении на собственника автомобиля. Интерпретировать информацию так, что
По предварительной информации, штраф на имя Натига Аллахверанова был составлен по данным уличных камер видеофиксации.
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