Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Все визовые центры Польши в России закрывают
Пациенты питерской больницы лежат на полу из-за нехватки мест
14-летняя дочь Анны Плетневой несколько раз сбегала из дома
Разоблачение ученого из США вызвало широкий резонанс на Западе
Кейт Миддлтон в мятном пальто приехала на симпозиум в Лондоне
Путин поблагодарил россиян за единство Глава государства поблагодарил россиян за поддержку. «Спасибо вам большое за результат», — сказал он
Ткнули Мэй в ее законы: Сеть поддержала Париж, вступившийся за РФ
Лавров: Британии придется ответить за обман
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
В Запорожье на Украине обнаружены 1,5 тонны человеческих останков
В Англии о способности "Кинжалов" пробивать защиту
Иванка Трамп провела научный эксперимент и подверглась травле
Кейт Миддлтон в мятном пальто приехала на симпозиум в Лондоне
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Мужчина прописал в своей квартире 7 тысяч человек
В Москве появятся «парящие дома»
Фоторепортажи
10В возрасте 76 лет скончался Стивен Хокинг
10Сакура в цвету
05:28 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Брат Аллахверанова сидит и никуда не ездил — прокуратура

Прошлогодний штраф за дорожное правонарушение вызвал большой шум.

Источник: Reuters

В базе данных исполнительных производств регионального управления ФСПП появилась информация о розыске за неуплату штрафа ГИБДД Натига Аллахверанова, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Судя по карточке исполнительного производства, он был оштрафован дорожными полицейскими на 500 рублей ещё 17 июля 2017 года. Данная информация вызвала большое недоумение, поскольку гражданин должен был в это время сидеть в колонии строгого режима в селе Заозёрном, а не нарушать ПДД.

Старший брат обвиняемого в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчёва Анара Аллахверанова получил 4 года колонии строго режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью гражданина. За решёткой он должен оставаться ещё больше года.

«В настоящее время прокуратура Хабаровского края проводит проверку информации о том, что автомобиль под управлением Натига Аллахверанова нарушил правила дорожного движения», — прокомментировала ситуацию старший помощник прокурора Хабаровского края по взаимодействию со СМИ Валентина Глазова.

— Уже установлено, что собственником данного транспортного средства является действительно он. Но в настоящее время он отбывает наказание в исправительной колонии строго режима. А транспортным средством управлял совершенно другой гражданин. Закон разрешает вписывать в полис ОСАГО других людей для управления автомобилем. Этот человек передвигался на машине, нарушил скоростной режим. Поэтому был составлен протокол об административном правонарушении на собственника автомобиля. Интерпретировать информацию так, что каким-то образом осуждённый Натиг Аллахверанов во время отбывания наказания где-то управлял транспортным средством, нельзя".

По предварительной информации, штраф на имя Натига Аллахверанова был составлен по данным уличных камер видеофиксации.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Для инвесторов в Хабаровском крае создаётся «горячая кнопка»
Десантникам выдадут танки
МИД назвал неприемлемым сравнение ЧМ-2018 с Олимпиадой-1936
Российские вертолеты показали «убойную карусель» в Сирии
WADA планирует лишить Россию всех международных соревнований
Фермер передал привет SpaceX с помощью стада коров (видео)
Подлодка США застряла во льдах Арктики на учениях
Экс-главу «дочки» «Ростеха» подозревают в крупных хищениях
Двухголовый удав поразил ученых
Спорт
Загитову засудили? ЧМ в Милане стартовал с сенсации — олимпийская чемпионка Алина Загитова занимает только второе место после короткой программы
Авто
110 км/ч вместо 90 км/ч: новое предложение Госдумы Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев выступил за повышение максимально разрешенной скорости автомобиля
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Дочь Люка Бессона снялась в новом проекте Максима Фадеева Продюсер рассказал, почему восхищается дочерью именитого французского режиссера
Недвижимость
«Парящие дома» появятся в Москве
Россияне стали активнее обзаводиться частными домами
Москва стала одним из самых фотографируемых городов мира
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Леди
Пример для подражания: Стриженова, Андреева и другие красотки старше 50 лет Все женщины хотят выглядеть молодо и после 50. Да даже в 80 можно выглядеть сногсшибательно! Некоторые знаменитые женщины не устают доказывать это на своем примере.
Дети
Почему живот Кейт Миддлтон больше, чем в предыдущие беременности Гинеколог объяснила причины таких изменений.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь