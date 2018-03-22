Новосибирские пожарные вынесли газовые баллоны из горящего гаража
Площадь пожара на 9-м Бронном переулке составила 144 квадратных метра.
Площадь пожара на 9-м Бронном переулке составила 144 квадратных метра.
Сильный пожар произошел в ночь на четверг, 22 марта, на 9-м Бронном переулке, 51 в Новосибирске. Еще до прибытия пожарных из дома самостоятельно вышли шесть человек — двое взрослых и четверо детей.
Сообщение о возгорании поступило в 3:50. Пожарные прибыли на место ЧП в 4.01. Полностью ликвидировать возгорание удалось только к 7.01.
В Главном управлении МЧС по области «Комсомольской правде» рассказали, что дом шлакоблочный размером восемь на шесть метров с печным отоплением. К нему был пристроен дощатый гараж размером восемь на 12 метров.
— На момент прибытия горели кровля и гараж. Имелась угроза соседним строениям. Огонь повредил 48 квадратных метров мансардного этажа и крыши. Гараж был уничтожен полностью. Общая площадь возгорания составила 144 квадратных метра, — рассказали в
Очевидцы сообщают, что во время пожара в строениях взорвались два газовых баллона, но в МЧС эту информацию опровергли, сообщив, что баллоны были успешно вынесены прибывшими пожарными.
Причины возгорания устанавливаются.
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