Новосибирские пожарные вынесли газовые баллоны из горящего гаража

Сильный пожар произошел в ночь на четверг, 22 марта, на 9-м Бронном переулке, 51 в Новосибирске. Еще до прибытия пожарных из дома самостоятельно вышли шесть человек — двое взрослых и четверо детей.

Сообщение о возгорании поступило в 3:50. Пожарные прибыли на место ЧП в 4.01. Полностью ликвидировать возгорание удалось только к 7.01.

В Главном управлении МЧС по области «Комсомольской правде» рассказали, что дом шлакоблочный размером восемь на шесть метров с печным отоплением. К нему был пристроен дощатый гараж размером восемь на 12 метров.

— На момент прибытия горели кровля и гараж. Имелась угроза соседним строениям. Огонь повредил 48 квадратных метров мансардного этажа и крыши. Гараж был уничтожен полностью. Общая площадь возгорания составила 144 квадратных метра, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Очевидцы сообщают, что во время пожара в строениях взорвались два газовых баллона, но в МЧС эту информацию опровергли, сообщив, что баллоны были успешно вынесены прибывшими пожарными.