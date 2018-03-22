Доставка суши заразила новосибирцев кишечной инфекцией

Специалисты управления незамедлительно начали эпидемиологическое расследование. Для лабораторных исследований в кулинарном цехе ООО «Суши-Экспресс» были отобраны пробы кулинарных изделий, сырых полуфабрикатов, взяты смывы с оборудования и инвентаря.

В ходе проведения проверки были выявлены нарушения требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического обеспечения. В частности, выяснилось, что в помещениях кулинарного цеха «Суши-Экспресс» не была предусмотрена последовательность технологических процессов. Отсутствовали бактерицидные лампы и даже раковина для мытья рук персонала. Обнаружены и многие другие нарушения.

«Для решения вопроса о возбуждении уголовного дела согласно ч.1. ст. 238 УК РФ информация направлена в Следственный отдел по Железнодорожному району города Новосибирска», — рассказали в пресс-службе ведомства. Кроме того, направлена жалоба в прокуратуру Новосибирской области.