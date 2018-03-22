Семье погибших в лифте выплатят 200 тыс. рублей в виде компенсации

Он уточнил, что названная сумма выплаты матпомощи — это максимально допустимый размер выплаты вследствие аварий на опасных объектах на территории Симферополя.

«В первую очередь хотел бы еще раз выразить глубокие соболезнования родным и близким погибших», — отметил он.