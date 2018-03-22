Семье погибших в лифте выплатят 200 тыс. рублей в виде компенсации
Симферопольская горадминистрация выплатит семье погибших в лифте женщины и ребенка 200 тыс. рублей, передает
Симферопольская горадминистрация выплатит семье погибших в лифте женщины и ребенка 200 тыс. рублей, передает
Он уточнил, что названная сумма выплаты матпомощи — это максимально допустимый размер выплаты вследствие аварий на опасных объектах на территории Симферополя.
«В первую очередь хотел бы еще раз выразить глубокие соболезнования родным и близким погибших», — отметил он.
Напомним, что 2 марта в одной из многоэтажек Симферополя произошла трагедия. Сломался лифт: погибли женщина и ребенок. Муж погибшей рассказал подробности происшествия.
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