Самолет «Аэрофлота» совершил незапланированную посадку в Екатеринбурге
В Екатеринбурге приземлился борт «Аэрофлота», выполнявший рейс из Москвы в Костанай, свидетельствует
В Екатеринбурге приземлился борт «Аэрофлота», выполнявший рейс из Москвы в Костанай, свидетельствует
Самолет Sukhoi Superjet 100 выполнил посадку в Екатеринбурге около 05:00.
Отправка в Казахстан запланирована на 09:00. Как уточнили в
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