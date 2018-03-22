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07:36 (мск), источник: ЕАН

Самолет «Аэрофлота» совершил незапланированную посадку в Екатеринбурге

В Екатеринбурге приземлился борт «Аэрофлота», выполнявший рейс из Москвы в Костанай, свидетельствует онлайн-табло аэропорта Кольцово.

Самолет Sukhoi Superjet 100 выполнил посадку в Екатеринбурге около 05:00.

Отправка в Казахстан запланирована на 09:00. Как уточнили в пресс-службе аэропорта Кольцово, борт ушел на запасной аэродром в Екатеринбург из-за неблагоприятных метеоусловий в Костанае, который окутал туман.

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