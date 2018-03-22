Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дипломат рассказал, что будет с РФ, если Скрипаль умрет
Как собственный дом убивает вас
Почему живот Кейт Миддлтон вырос больше, чем в предыдущие беременности
4 региона, где Путин получил меньше всего голосов на выборах
Лариса Долина пришла в Кремль в пиджаке, но без рубашки
Художник превращает советские фильмы в аниме (фото)В арт-проекте под названием Animotion есть и зарубежные картины
Над Су-57 нависла угроза: в Индии заявили о разочаровании - CМИ
Лавров: Британии придется ответить за обман
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
Ушел из жизни чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР
В Англии о способности "Кинжалов" пробивать защиту
Лариса Долина пришла в Кремль в пиджаке, но без рубашки
В Сан-Франциско вводится запрет на продажу меха
Как собственный дом убивает вас
К 38 годам «человек-бабочка» стал силачом
Эксперты рассказали, сколько надо копить на квартиру в Москве
Россиянам дали льготу на покупку деревянных домов
Фоторепортажи
10Sony назвал победителей World Photography Awards
10Сакура в цвету
07:38 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии прекращены поиски 13-летней Анны Душиной

Родные девочки обращались за помощью к волонтерам.

Вчера поздно вечером, 21 марта, стало известно о пропаже 13-летней Анны Душиной из Белорецка. Родные школьницы обратились к волонтерам-поисковикам группы «Лиза Алерт. Башкортостан». Ориентировка на пропавшего ребенка появилась в социальной сети Вконтакте.

Волонтеры уже обратились с просьбой ко всем неравнодушным отправится на поиски Анны, была подготовлена ориентировка. К счастью, все обошлось: девочку нашли, она жива и здорова. Об обстоятельствах пропажи и возвращения Анны не сообщается. Известно, что волонтеры объявили о прекращении поисков поздно ночью, 22 марта.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Барнаульский байкер-«отморозок» доехал до Байкала на мотоцикле
В Хабаровском крае бесследно исчезла семья с четырьмя детьми
Конгресс США выделит $250 млн на борьбу с влиянием России
Фруктовые соки оказались смертельно опасными
WADA планирует лишить Россию всех международных соревнований
Подлодка США застряла во льдах Арктики на учениях
Двухголовый удав поразил ученых
Лондон планирует убедить страны ЕС выслать российских дипломатов
Трамп будет налаживать сотрудничество с Россией через силу
Спорт
Загитову засудили? ЧМ в Милане стартовал с сенсации — олимпийская чемпионка Алина Загитова занимает только второе место после короткой программы
Авто
110 км/ч вместо 90 км/ч: новое предложение Госдумы Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев выступил за повышение максимально разрешенной скорости автомобиля
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Дочь Люка Бессона снялась в новом проекте Максима Фадеева Продюсер рассказал, почему восхищается дочерью именитого французского режиссера
Недвижимость
Россияне стали активнее обзаводиться частными домами
Власти назвали условие для появления раздельного сбора мусора в России
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
В Норвегии построят самый экобезопасный город в мире
Леди
Пример для подражания: Стриженова, Андреева и другие красотки старше 50 лет Все женщины хотят выглядеть молодо и после 50. Да даже в 80 можно выглядеть сногсшибательно! Некоторые знаменитые женщины не устают доказывать это на своем примере.
Дети
Почему живот Кейт Миддлтон больше, чем в предыдущие беременности Гинеколог объяснила причины таких изменений.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь