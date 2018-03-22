В Башкирии прекращены поиски 13-летней Анны Душиной

Вчера поздно вечером, 21 марта, стало известно о пропаже 13-летней Анны Душиной из Белорецка. Родные школьницы обратились к волонтерам-поисковикам группы «Лиза Алерт. Башкортостан». Ориентировка на пропавшего ребенка появилась в социальной сети Вконтакте.

Волонтеры уже обратились с просьбой ко всем неравнодушным отправится на поиски Анны, была подготовлена ориентировка. К счастью, все обошлось: девочку нашли, она жива и здорова. Об обстоятельствах пропажи и возвращения Анны не сообщается. Известно, что волонтеры объявили о прекращении поисков поздно ночью, 22 марта.