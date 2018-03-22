Десяток ДТП спровоцировал 7-балльные пробки в Челябинске утром 22 марта

На магистралях областного центра произошли несколько аварий, которые затрудняют движение на отдельных участках. Наибольшие затруднения наблюдаются на пересечении проспекта Победы со Свердловским проспектом и и улицей Российской, в центре на проспекте Ленина, на плотине и на улице Энгельса — скорость потока на этих участках не превышает 5 км/ч.