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07:43 (мск), источник: АиФ Челябинск

Десяток ДТП спровоцировал 7-балльные пробки в Челябинске утром 22 марта

Горожане предупреждают друг друга о гололёде.

Загруженность дорог Челябинска к 9 часам утра 22 марта оценивается в 7 баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

На магистралях областного центра произошли несколько аварий, которые затрудняют движение на отдельных участках. Наибольшие затруднения наблюдаются на пересечении проспекта Победы со Свердловским проспектом и и улицей Российской, в центре на проспекте Ленина, на плотине и на улице Энгельса — скорость потока на этих участках не превышает 5 км/ч.

Добавим, что горожане в соцсетях предупреждают друг друга о гололёде на дорогах и призывают водителей к осторожности. Ранее о возможном ухудшении погоды на федеральных трассах автовладельцев предупреждали специалисты Росавтодора.

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