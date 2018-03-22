СК возбудил дело по факту гибели ростовчанки от падения дерева
Следственным отделом по Кировскому району
Следственным отделом по Кировскому району
Как сообщала «РГ», днем около 12 часов 21 марта, который выдался очень ветреным — метеорологи даже объявили штормовое предупреждение — в центре города на пешеходной улице Пушкинской произошло ЧП. На проходившую по аллее 21-летнюю девушку рухнуло дерево, от полученных травм она скончалась.
— Следователем проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы произошедшего, — рассказала старший помощник руководителя регионального управления СК Галина Гагалаева. — Назначено проведение
В ходе расследования уголовного дела будет дана юридическая оценка должностным лицам органов местного самоуправления, в чьи обязанности входит своевременное обследование деревьев, вырубка сухих и аварийных растений.
Тем временем
В Западном микрорайоне ветер раскрутил подъемный кран. Он с бешеной скоростью стал крутиться вокруг своей оси. К счастью, никаких работ на момент происшествия не велось и пострадавших нет.
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