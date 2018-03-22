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09:33 (мск), источник: "Российская газета"

СК возбудил дело по факту гибели ростовчанки от падения дерева

Следственным отделом по Кировскому району Ростова-на-Дону СК по Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье 293-й УК России (халатность).

Как сообщала «РГ», днем около 12 часов 21 марта, который выдался очень ветреным — метеорологи даже объявили штормовое предупреждение — в центре города на пешеходной улице Пушкинской произошло ЧП. На проходившую по аллее 21-летнюю девушку рухнуло дерево, от полученных травм она скончалась.

— Следователем проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы произошедшего, — рассказала старший помощник руководителя регионального управления СК Галина Гагалаева. — Назначено проведение судебно-медицинской и дендрологической экспертиз.

В ходе расследования уголовного дела будет дана юридическая оценка должностным лицам органов местного самоуправления, в чьи обязанности входит своевременное обследование деревьев, вырубка сухих и аварийных растений.

Тем временем

В Западном микрорайоне ветер раскрутил подъемный кран. Он с бешеной скоростью стал крутиться вокруг своей оси. К счастью, никаких работ на момент происшествия не велось и пострадавших нет.

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