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08:14 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге около «Магнита» нашли два тела

В машине.

Вечером 21 марта в Екатеринбурге около магазина «Магнит» в переулке Рижском обнаружили машину с двумя трупами. Фото с места происшествия в соцсети выложили очевидцы.

Официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга подтвердил информацию. «Это два взрослых мужчины. Телесных повреждений на телах нет, но есть следы употребления наркотиков. Проверку проводит следственный отдел по Чкаловскому району», — сказал он «Уралинформбюро».

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