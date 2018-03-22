Незаконное производство ферросплавов обнаружили в Копейске
Активисты экологического движения «Экочел» заявляют, что на территории поселка Железнодорожный между Копейском и Челябинском действует предприятие по производству ферровольфрама.
Активисты экологического движения «Экочел» заявляют, что на территории поселка Железнодорожный между Копейском и Челябинском действует предприятие по производству ферровольфрама.
Об этом корреспонденту ГТРК «Южный Урал» сообщил руководитель движения «Экочел» Ильдар Файзулин.
«Один из наших активистов, проходя производственную экологическую практику на одном из производств вблизи города Челябинска, на протяжении долгого времени наблюдал за одним из промышленных предприятий, загрязняющих атмосферный воздух. Предприятие, в основном вечернее время осуществляло плавку металла, в результате этого серый густой дым от производства накрывал рядом стоящие предприятия и частный жилой сектор. В радиусе 2 км стоял стойкий химический запах и практически невозможно было дышать. Понимая, что у такого предприятия санитарная зона должна быть не менее 1 км до жилых домов, а дома расположены менее 200 метров, мы пришли к выводу, что предприятие работает с нарушением природоохранного законодательства и решили подробно о нем узнать», — рассказал экоактивист.
Общественники провели рейды и отмечают, что производство работало даже в периоды НМУ. Пообщавшись с сотрудниками других, рядом расположенных предприятий, экологи выяснили, что завод занимается производством ферровольфрама.
«При производстве ферровольфрама у них используется серная и азотная кислота и другие вещества 1 и 2 класса опасности. Самое интересное, что предприятие не стоит на учете ни в одном экологическом ведомстве, а это значит, что оно осуществляет выбросы незаконно. При этом, по словам жителей, работает уже более 5 лет! У предприятия не разработана
Экоактивисты обратились в региональные минэкологии и Росприроднадзор с просьбой проверить деятельность предприятия.
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