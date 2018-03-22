Начальника отдела омского ООО «Праймавтоматик» раздавило упавшим на него автомобилем

Вчера, около пяти часов вечера, сотрудники предприятия ООО «Праймавтоматик», расположенного на улице Торговая, обнаружили труп 36-летнего начальника одного из отделов.

Мужчина ремонтировал автомобиль «Ситроен» и по всей видимости, домкрат не удержал веса машины, и она рухнула прямо на владельца. Полученные мужчиной травмы не оставили ему шансов на жизнь. По факту гибели омича, как стало известно «Вечернему Омску», следователи СУ СКР по Омской области проводят проверку.