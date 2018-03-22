Житель Башкирии напал с ножом на владелицу элитной иномарки
Теперь он предстанет перед судом.
Теперь он предстанет перед судом.
Как сообщает
По версии следствия, обвиняемый под предлогом покупки элитной иномарки «Audi Q5» договорился о встрече с хозяйкой авто. Продавец и «покупатель» сели в салон, после чего мужчина стал угрожать владелице машины предметом, похожим на пистолет. Затем злоумышленник достал нож и приставил его к горлу женщины с требованием отдать ключи. В результате борьбы, женщине с резаными ранами удалось вырваться, после чего обвиняемый с места преступления скрылся, сообщает
В настоящее время преступник арестован, свою вину он так и не признал.
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