Житель Башкирии напал с ножом на владелицу элитной иномарки

По версии следствия, обвиняемый под предлогом покупки элитной иномарки «Audi Q5» договорился о встрече с хозяйкой авто. Продавец и «покупатель» сели в салон, после чего мужчина стал угрожать владелице машины предметом, похожим на пистолет. Затем злоумышленник достал нож и приставил его к горлу женщины с требованием отдать ключи. В результате борьбы, женщине с резаными ранами удалось вырваться, после чего обвиняемый с места преступления скрылся, сообщает пресс-служба прокуратуры Уфы.