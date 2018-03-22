Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дипломат рассказал, что будет с РФ, если Скрипаль умрет
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Наталья Водянова поделилась трогательным семейным снимком
Кремль сделал заявление после слов о скором уходе Лаврова с поста
55-летняя Дапкунайте выглядит моложе 39-летней Летучей
Путин поблагодарил россиян за единство Глава государства поблагодарил россиян за поддержку. «Спасибо вам большое за результат», — сказал он
Над Су-57 нависла угроза: в Индии заявили о разочаровании - CМИ
Лавров: Британии придется ответить за обман
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
Жилет становится обязательным
СМИ: похорошевшая Повалий показала фигуру в мини
Беременная Миддлтон представила модный цвет весны
Иванка Трамп провела научный эксперимент и подверглась травле
Кейт Миддлтон в мятном пальто приехала на симпозиум в Лондоне
Как собственный дом убивает вас
К 38 годам «человек-бабочка» стал силачом
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Фоторепортажи
10Sony назвал победителей World Photography Awards
10Сакура в цвету
08:28 (мск), источник: Комсомольская правда

Житель Башкирии напал с ножом на владелицу элитной иномарки

Теперь он предстанет перед судом.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Уфы, в ближайшее время перед судом предстанет 33-летний житель Кугарчинского района Башкирии. Мужчину обвиняют в разбое, дело передано в Октябрьский районный суд Уфы.

По версии следствия, обвиняемый под предлогом покупки элитной иномарки «Audi Q5» договорился о встрече с хозяйкой авто. Продавец и «покупатель» сели в салон, после чего мужчина стал угрожать владелице машины предметом, похожим на пистолет. Затем злоумышленник достал нож и приставил его к горлу женщины с требованием отдать ключи. В результате борьбы, женщине с резаными ранами удалось вырваться, после чего обвиняемый с места преступления скрылся, сообщает пресс-служба прокуратуры Уфы.

В настоящее время преступник арестован, свою вину он так и не признал.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Барнаульский байкер-«отморозок» доехал до Байкала на мотоцикле
В Хабаровском крае бесследно исчезла семья с четырьмя детьми
Конгресс США выделит $250 млн на борьбу с влиянием России
Фруктовые соки оказались смертельно опасными
WADA планирует лишить Россию всех международных соревнований
Подлодка США застряла во льдах Арктики на учениях
Двухголовый удав поразил ученых
Лондон планирует убедить страны ЕС выслать российских дипломатов
Трамп будет налаживать сотрудничество с Россией через силу
Спорт
Загитову засудили? ЧМ в Милане стартовал с сенсации — олимпийская чемпионка Алина Загитова занимает только второе место после короткой программы
Авто
110 км/ч вместо 90 км/ч: новое предложение Госдумы Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев выступил за повышение максимально разрешенной скорости автомобиля
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Дочь Люка Бессона снялась в новом проекте Максима Фадеева Продюсер рассказал, почему восхищается дочерью именитого французского режиссера
Недвижимость
Россияне стали активнее обзаводиться частными домами
Власти назвали условие для появления раздельного сбора мусора в России
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
В Норвегии построят самый экобезопасный город в мире
Леди
Пример для подражания: Стриженова, Андреева и другие красотки старше 50 лет Все женщины хотят выглядеть молодо и после 50. Да даже в 80 можно выглядеть сногсшибательно! Некоторые знаменитые женщины не устают доказывать это на своем примере.
Дети
Почему живот Кейт Миддлтон больше, чем в предыдущие беременности Гинеколог объяснила причины таких изменений.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь