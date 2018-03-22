Под Уфой водитель «десятки» врезался в иномарку и сбежал

Вчера поздно вечером, 21 марта, под Уфой, в районе остановки «Металлобаза», произошла авария. По предварительным данным, водитель за рулем ВАЗ-2110 врезался в попутную «Honda Civic». К счастью, при столкновении никто не пострадал, передает «Дорожный патруль».

Сразу после ДТП водитель «Десятки» повел себя очень странно: он вышел из автомобиля и сбежал с места происшествия. Сейчас поисками предполагаемого виновника аварии занимаются сотрудники полиции. Возможно, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.