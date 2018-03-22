В ВКО продолжаются работы по откачке воды
Пожарные спасатели департамента по чрезвычайным ситуациям
Пожарные спасатели департамента по чрезвычайным ситуациям
Со вчерашнего дня, 21 марта, подразделения ДЧС ВКО провели работу по 20 рабочим местам, где было задействовано около 80 человек личного состава, 21 единица техники и 14 мотопомп.
В общей сложности из домов и придворовых территорий было откачано почти 12 тысяч куб. м, уложено 550 штук мешкотары.
Огромная работа ведется на территории города
Также работы ведутся в городе Риддере, в Глубоковском и Кокпектинском районах.
В кризисном центре ДЧС ВКО продолжает координировать работу оперативный штаб.
Спасатели просят граждан по возможности очищать свою придомовую территорию от снега, не засорять мусором близлежащие арыки и канавы.
При обнаружении подъема уровня воды необходимо незамедлительно сообщать по телефонам: «138» и «112».
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