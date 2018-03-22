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07:58 (мск), источник: Zakon.kz

В ВКО продолжаются работы по откачке воды

Пожарные спасатели департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области продолжают вести усиленный вариант службы на уязвимых участках области, подверженных подтоплениям, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

Источник: Zakon.kz
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Со вчерашнего дня, 21 марта, подразделения ДЧС ВКО провели работу по 20 рабочим местам, где было задействовано около 80 человек личного состава, 21 единица техники и 14 мотопомп.

В общей сложности из домов и придворовых территорий было откачано почти 12 тысяч куб. м, уложено 550 штук мешкотары.

Огромная работа ведется на территории города Усть-Каменогорска. Здесь спасателями совместно с местным исполнительным органом, коммунальными службами и сотрудниками национальной гвардии работы по откачке воды и расчистке территории проводятся на одной улице и в 28 домах.

Также работы ведутся в городе Риддере, в Глубоковском и Кокпектинском районах.

В кризисном центре ДЧС ВКО продолжает координировать работу оперативный штаб.

Спасатели просят граждан по возможности очищать свою придомовую территорию от снега, не засорять мусором близлежащие арыки и канавы.

При обнаружении подъема уровня воды необходимо незамедлительно сообщать по телефонам: «138» и «112».

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