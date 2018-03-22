Уроженец Казахстана героически погиб, накрыв собой гранату
Уроженец Караганды героически спас солдата в Белгородской области. Не раздумывая ни секунды, он накрыл своим телом взрыв гранаты, передает «Версия».
Уроженец Караганды героически спас солдата в Белгородской области. Не раздумывая ни секунды, он накрыл своим телом взрыв гранаты, передает «Версия».
20 марта солдаты, занимаясь военной подготовкой на полигоне, учились метать боевые гранаты. Один из них, выдернув чеку, уронил гранату и растерялся.
Майор Владимир Чупин отреагировал молниеносно — оттолкнул срочника и заслонил взрыв собой. Взорвавшаяся граната тяжело ранила офицера, он получил серьезные осколочные повреждения. Медики изо всех сил боролись за его жизнь, но тщетно.
О покойном известно, что он родился 23 июля 1975 года в Караганде. Окончил военное училище в Новосибирске, кроме командирской специальности овладел квалификацией
По сообщению «Комсомольской правды», Чупин участвовал в освобождении заложников «Норд-Оста» (2002 год). Он был награжден медалями: «За отличие в военной службе» и «За службу на Северном Кавказе» и знаком отличия. Героя посмертно представят к награде.
Оплакивать его будут вдова и двое детей.
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