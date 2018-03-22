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08:12 (мск), источник: Nur.kz

Уроженец Казахстана героически погиб, накрыв собой гранату

Уроженец Караганды героически спас солдата в Белгородской области. Не раздумывая ни секунды, он накрыл своим телом взрыв гранаты, передает «Версия».

Источник: Nur.kz

20 марта солдаты, занимаясь военной подготовкой на полигоне, учились метать боевые гранаты. Один из них, выдернув чеку, уронил гранату и растерялся.

Майор Владимир Чупин отреагировал молниеносно — оттолкнул срочника и заслонил взрыв собой. Взорвавшаяся граната тяжело ранила офицера, он получил серьезные осколочные повреждения. Медики изо всех сил боролись за его жизнь, но тщетно.

Солдат-срочник не пострадал, как сообщают представители пресс-службы.

Чупин находился на полигоне лишь потому, что волновался за безопасность подчиненных. Он хотел присутствовать рядом, когда они тренировались метать гранаты.

О покойном известно, что он родился 23 июля 1975 года в Караганде. Окончил военное училище в Новосибирске, кроме командирской специальности овладел квалификацией юриста-правоведа.

По сообщению «Комсомольской правды», Чупин участвовал в освобождении заложников «Норд-Оста» (2002 год). Он был награжден медалями: «За отличие в военной службе» и «За службу на Северном Кавказе» и знаком отличия. Героя посмертно представят к награде.

Оплакивать его будут вдова и двое детей.

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