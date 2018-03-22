На правом берегу автобус задел фонарь и накренил его над дорогой
Сегодня утром в Красноярске на ул. 60 лет Октября автобус 55-го маршрута наехал на фонарный столб,
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Сегодня утром в Красноярске на ул. 60 лет Октября автобус 55-го маршрута наехал на фонарный столб,
В краевой дорожной полиции пояснили, что в момент ДТП пассажиров в салоне автобуса не было. В данный момент провода обесточены, и сотрудники УГИБДД выехали на место. Столб с дороги убрали.
«Проезжал мимо минут 20 назад. Работает бригада электромонтеров», — добавил очевидец.
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