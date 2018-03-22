Карпинскую башню сковало тоннами льда

На одной из водонапорных башен города Карпинска вырос ледяной сталагмит. Причина — неисправный датчик уровня воды,
Как отмечает издание, башня находится в таком плачевном состоянии уже давно, так как все пространство вокруг объекта покрыто толстым слоем льда. Собственником башни является муниципалитет, а обслуживает ее МУП «Ресурс».
Стоит отметить, что это уже не первый коммунальный скандал, связанный с Карпинском. Так, в апреле 2017 года в одном из карпинских бараков рухнул потолок, едва не задавив многодетную семью.
Как ранее сообщало «Уралинформбюро», этот потолок держался исключительно за счет печи на первом этаже — которую жильцы демонтировали без согласования с управляющей компанией и местной администрацией. Кроме того, канализационные сети в двухэтажке были в неудовлетворительном состоянии, стены и перекрытия намокали и разрушались. Эти факты выяснились в ходе прокурорской проверки по факту ЧП.
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