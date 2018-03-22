СК начал проверку после отравления пятерых новосибирцев суши
По данным ведомства, все пять отравившихся — работники одной организации.
По данным ведомства, все пять отравившихся — работники одной организации.
СК начал проверку после отравления пятерых новосибирцев суши, об этом сообщает
19 марта пять работников одной организации заказали доставку в компании «Харакири» ООО «Суши-Экспресс». После употребления пищи люди отравились.
СК проводит проверку по деятельности службы доставки по ч. 1 ст. 238 УК РФ.
Напомним, про отравление новосибирцев сообщили в Роспотребнадзоре. В ведомство поступило пять извещений из ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в НСО» о случаях острой кишечной инфекции среди новосибирцев
Специалисты Роспотребнадзора начали проверку компании. Были найдены многочисленные нарушения, в частности: на участке для приготовления холодных блюд не установлены бактерицидные лампы, для обработки сырой птицы не выделен отдельный стол, разделочный и производственный инвентарь, в кулинарном цехе не созданы необходимые условия для соблюдения правил личной гигиены персонала (в туалете отсутствует раковина для мытья рук, оснащенная мылом и полотенцами).
В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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