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09:02 (мск), источник: Вести - Новосибирск

СК начал проверку после отравления пятерых новосибирцев суши

По данным ведомства, все пять отравившихся — работники одной организации.

СК начал проверку после отравления пятерых новосибирцев суши, об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области.

19 марта пять работников одной организации заказали доставку в компании «Харакири» ООО «Суши-Экспресс». После употребления пищи люди отравились.

СК проводит проверку по деятельности службы доставки по ч. 1 ст. 238 УК РФ.

Напомним, про отравление новосибирцев сообщили в Роспотребнадзоре. В ведомство поступило пять извещений из ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в НСО» о случаях острой кишечной инфекции среди новосибирцев из-за обеда службы доставки суши и роллов «Харакири» ООО «Суши-Экспресс».

Специалисты Роспотребнадзора начали проверку компании. Были найдены многочисленные нарушения, в частности: на участке для приготовления холодных блюд не установлены бактерицидные лампы, для обработки сырой птицы не выделен отдельный стол, разделочный и производственный инвентарь, в кулинарном цехе не созданы необходимые условия для соблюдения правил личной гигиены персонала (в туалете отсутствует раковина для мытья рук, оснащенная мылом и полотенцами).

В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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