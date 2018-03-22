Авария из-за смартфона. В Челябинске столкнулись три иномарки

По данным очевидцев, авария случилась в Ленинском районе, недалеко от поселка Сухоросово. Автомобилисту пришло смс-сообщение. Он отвлекся от дороги, потерял управление, вылетел на встречку и врезался в Ford Mondeo.

После этого машина пролетела еще несколько метров и протаранила Hyundai Solaris. В итоге автомобиль виновника ДТП слетел в кювет и уткнулся носом в сугроб. В итоге три иномарки оказались серьезно искорежены. Водители отказались от госпитализации.