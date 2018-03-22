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16:39 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Бывшего сотрудника волгодонского управления МВД экстрадируют из Чехии

Беглого экс-полицейского из Ростовской области, которого обвиняют в получении взяток, экстрадируют из Чехии на Родину. Об этом сообщает Генеральная прокуратура России.

По данным ведомства, Григорий Карлов возглавлял отдел экономической безопасности межмуниципального управления МВД в Волгодонске. Мужчина неоднократно получал взятки за то, что не привлекал подозреваемых к ответственности.

Кроме того, Карлова подозревают в хищении и реализации изъятого в ходе проверки алкоголя.

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