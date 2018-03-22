Бывшего сотрудника волгодонского управления МВД экстрадируют из Чехии
Беглого
Беглого
По данным ведомства, Григорий Карлов возглавлял отдел экономической безопасности межмуниципального управления МВД в Волгодонске. Мужчина неоднократно получал взятки за то, что не привлекал подозреваемых к ответственности.
Кроме того, Карлова подозревают в хищении и реализации изъятого в ходе проверки алкоголя.
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