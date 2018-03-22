В Кировском районе Петербурга без тепла остались почти 500 домов. ЧП произошло возле дома № 98 на проспекте Стачек. Специалисты «Теплосети» обнаружили коммунальную аварию вечером в среду, 21 марта. Дефект образовался на тепломагистрале диаметром 1000 мм. Ремонт планируют закончить в течение суток — до полуночи 22 марта.