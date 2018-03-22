Приморец оказался за «решёткой» за поездку на мопеде не по правилам

Житель Чугуевского района признан виновным за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ГИБДД.

Нарушитель был задержан в августе 2017 года в селе Чугуевка. Сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на мопед, водитель которого двигался с нарушениями Правил дорожного движения. Полицейские приняли меры к остановке транспортного средства для проверки документов. От 25-летнего местного жителя исходил резкий запах алкоголя. От освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался. Госавтоинспекторы отстранили его от управления транспортным средством.

В ходе проверки были установлено, что в 2017 году правонарушитель неоднократно привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, кроме того установлено, что он не имеет права управления транспортным средством.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».