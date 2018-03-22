Приморец оказался за «решёткой» за поездку на мопеде не по правилам
Злоумышленник неоднократно катался в алкогольном опьянении.
Злоумышленник неоднократно катался в алкогольном опьянении.
Житель Чугуевского района признан виновным за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ГИБДД.
Нарушитель был задержан в августе 2017 года в селе Чугуевка. Сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на мопед, водитель которого двигался с нарушениями Правил дорожного движения. Полицейские приняли меры к остановке транспортного средства для проверки документов. От 25-летнего местного жителя исходил резкий запах алкоголя. От освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался. Госавтоинспекторы отстранили его от управления транспортным средством.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».
Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде восьми месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на один год.
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