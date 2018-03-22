В Прикамье произошло ДТП с участием полицейского

11 марта в Чернушке на перекрестке около 03:10 на перекрестке улиц Тельмана и Красноармейской столкнулись автомобили Kia Sportage и Lada Granta. За рулем иномарки находился полицейский, старший специалист тылового обеспечения. По информации ГУ МВД России по краю, он управлял машиной в неслужебное время.



В ДТП пострадали пассажира ВАЗа и полицейский.



Полиция не уточняет, кто именно стал виновником аварии.