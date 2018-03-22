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09:22 (мск), источник: Новости Перми

В Прикамье произошло ДТП с участием полицейского

В аварии пострадали два человека, среди которых сотрудник правоохранительных органов. Сейчас по данному факту ведется служебная проверка.

11 марта в Чернушке на перекрестке около 03:10 на перекрестке улиц Тельмана и Красноармейской столкнулись автомобили Kia Sportage и Lada Granta. За рулем иномарки находился полицейский, старший специалист тылового обеспечения. По информации ГУ МВД России по краю, он управлял машиной в неслужебное время.

В ДТП пострадали пассажира ВАЗа и полицейский.

Полиция не уточняет, кто именно стал виновником аварии.

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