В Прикамье произошло ДТП с участием полицейского
В аварии пострадали два человека, среди которых сотрудник правоохранительных органов. Сейчас по данному факту ведется служебная проверка.
В аварии пострадали два человека, среди которых сотрудник правоохранительных органов. Сейчас по данному факту ведется служебная проверка.
11 марта в Чернушке на перекрестке около 03:10 на перекрестке улиц Тельмана и Красноармейской столкнулись автомобили Kia Sportage и Lada Granta. За рулем иномарки находился полицейский, старший специалист тылового обеспечения. По информации ГУ МВД России по краю, он управлял машиной в неслужебное время.
В ДТП пострадали пассажира ВАЗа и полицейский.
Полиция не уточняет, кто именно стал виновником аварии.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.