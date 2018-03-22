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09:24 (мск), источник: НИА Красноярск

В Курагинском районе на дорогу сошла лавина

В Курагинском районе края на 28-м км трассы «Курагино-Черемшанка» сошла снежная масса на дорогу. Объем лавины — 170 м³.

В ГУ МЧС по краю сообщили, что сейчас на этом участке движение ограничено в обоих направлениях. На расчистку завала выехала спецтехника. В ведомстве добавили, что сход снега не вызвал затора транспорта.

На месте работают 12 специалистов и 5 спецмашин.

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