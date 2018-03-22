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09:17 (мск), источник: Apiural.ru

Областная прокуратура озвучила первые итоги проверки «резиновой» квартиры в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ. Прокуратура г. Екатеринбурга в рамках надзорных полномочий проводит проверку полноты принимаемых органами полиции мер в связи с регистрацией 6 844 иностранных граждан в квартире дома № 20 по ул. Баумана в г. Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки было установлено, что летом 2016 года в поле зрения сотрудников отдела полиции № 14 УМВД по г. Екатеринбургу попал житель г. Екатеринбурга, который за непродолжительный период времени зарегистрировал в квартире свыше 57 иностранцев. В декабре 2016 года по данному факту сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации). На момент возбуждения уголовного дела в декабре 2016 года в этой квартире было зарегистрировано уже около 1 тыс. человек.

Более того, за год расследования по уголовному делу, с декабря 2016 года по декабрь 2017 года, в этой квартире были зарегистрированы уже 6 844 иностранца.

Как установили сотрудники прокуратуры 21 марта 2018 года при изучении регистрационной карточки в отделе по вопросам миграции ОП № 14 УМВД по г. Екатеринбургу, мужчине, который предоставлял документы для регистрации иностранцев, в данной квартире принадлежит 16 кв.м. На текущий момент в данной квартире зарегистрировано свыше 6,7 тыс. иностранцев (у ряда иностранцев закончился срок регистрации по месту пребывания).

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В среду, 21 марта 2018 года, сотрудники прокуратуры г. Екатеринбурга опросили соседей, которые пояснили, что в данной квартире иностранные граждане никогда не проживали, такого количества иностранцев они никогда в своем подъезде не видели: не входящих, ни выходящих из квартиры.

Также в прокуратуре г. Екатеринбурга был опрошен мужчина, являющийся фигурантом уголовного дела. Он пояснил, что за период около 10 лет зарегистрировал порядка 20 тыс. иностранцев. Свои действия он объяснил оказанием юридических услуг иностранным гражданам с получением соответствующего вознаграждения.

При изучении уголовного дела было установлено, что за год расследования данный мужчина был допрошен в качестве подозреваемого, обвинение ему не предъявлялось, мера пресечения не избиралась.

Прокурор г. Екатеринбурга Светлана Кузнецова потребовала от начальника УМВД г. Екатеринбурга активизировать расследование данного уголовного дела, приняв меры по пресечению новых фактов совершения преступления в сфере незаконной миграции.

Прокуратура г. Екатеринбурга продолжает надзорные мероприятия, в ходе которых будут опрошены сотрудники отдела по вопросам миграции отдела полиции № 14 УМВД по г. Екатеринбурга, дата оценка полноты принимаемых полицией мер по пресечению фактов совершения преступлений в сфере незаконной миграции, дана оценка качеству расследования уголовного дела, проанализирована иная документация.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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