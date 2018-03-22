В Омске сотрудника скорой помощи поймали на краже
В отношении 65-летнего мужчины возбуждено уголовное дело.
В отношении 65-летнего мужчины возбуждено уголовное дело.
14-го марта с заявлением о краже в полицию обратился сотрудник станции скорой медицинской помощи, расположенной на улице Косарева. Мужчина заявил, что с территории медицинского учреждения исчез генератор, стоимость которого составляет около 5 тысяч рублей.
По подозрению в совершении кражи правоохранительные органы задержали 65-летнего сотрудника этой же станции, который работал там водителем.
Мужчина сообщил, что ничего он не крал, а просто «прибрать вещь», которая, по его мнению, долгое время стояла без дела.
Такой аргумент остался неуслышанным сотрудниками полиции: в отношении похитителя они возбудили уголовное дело по статье «Кража».
В данный момент омич, который ранее не имел судимостей, отпущен под подписку о невыезде.
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