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09:43 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Пассажирский поезд «Петербург — Белгород» сошел с рельсов

Инцидент произошел под Тверью.

Источник: Reuters

Пассажирский поезд «Петербург — Белгород» сошел с рельсов. Инцидент произошел утром в четверг, 22 марта, около 5.15 на перегоне Елизаровка. Электровоз наехал на посторонний предмет на скорости 5 километров в час, в результате чего и произошла осечка. Со станции Болгое на место происшествия направили восстановительный поезд.

Пострадавших нет. Поезд № 119 будет следовать с опозданием до двух часов.

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