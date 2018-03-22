Пассажирский поезд «Петербург — Белгород» сошел с рельсов. Инцидент произошел утром в четверг, 22 марта, около 5.15 на перегоне Елизаровка. Электровоз наехал на посторонний предмет на скорости 5 километров в час, в результате чего и произошла осечка. Со станции Болгое на место происшествия направили восстановительный поезд.