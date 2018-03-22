Пассажирский поезд «Петербург — Белгород» сошел с рельсов
Инцидент произошел под Тверью.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Инцидент произошел под Тверью.
Пассажирский поезд «Петербург — Белгород» сошел с рельсов. Инцидент произошел утром в четверг, 22 марта, около 5.15 на перегоне Елизаровка. Электровоз наехал на посторонний предмет на скорости 5 километров в час, в результате чего и произошла осечка. Со станции Болгое на место происшествия направили восстановительный поезд.
Пострадавших нет. Поезд № 119 будет следовать с опозданием до двух часов.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.