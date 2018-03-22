Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ назвали вероятных кандидатов на место Дмитрия Медведева
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Ольга Бузова устроила сюрприз детям с ДЦП
4 региона, где Путин получил меньше всего голосов на выборах
Каре и плетка: Тина Канделаки устроила «горячую» фотосессию
Путин о российско-китайском взаимодействии Китайский журналист задал Путину вопрос о новом содержании, которым будут наполнены отношения РФ и КНР
Над Су-57 нависла угроза: в Индии заявили о разочаровании - CМИ
Лавров: Британии придется ответить за обман
Гудбай, Америка: Россия «наносит удар» по госдолгу США - СМИ
Певец Витас устроил стрельбу в Барвихе
Экс-муж Пугачевой рассказал о ее хамстве – СМИ
Расцвела: Кабаева вызвала восторг образом - СМИ
Виктория Лопырева в красной мини-юбке прогулялась по Риму
Лариса Долина пришла в Кремль в пиджаке, но без рубашки
Как собственный дом убивает вас
К 38 годам «человек-бабочка» стал силачом
Мужчина прописал в своей квартире 7 тысяч человек
Google купила новый офис за 2 миллиарда долларов
Фоторепортажи
8Подготовка к выборам президента РФ
8Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
09:58 (мск), источник: Publika.md

В Молдове 650 детей ежегодно оказываются на улице

650 детей ежегодно оказываются на улице. Эта цифра в Молдове остается стабильной.

Источник: Publika.md
Читайте также
В правительстве Молдовы решили судьбу ряда школ

Основные причины бегства подростков из дома — бедность и конфликты в семье.

Рейды по поиску беспризорников полиция проводит регулярно. Помещают детей в центры социальной реабилитации. Один из них — «Дом Гавроша».

«Первым делом детям нужно поесть и помыться. Затем решаем, как быть с ними дальше. Они получают медицинскую и психологическую помощь. Мы стараемся создать здесь теплую атмосферу», — сказал менеджер «Дома Гавроша» Виктория Караман.

Психологи, которые работают с беглецами, говорят, что достучаться до них трудно. Многие отказываются следовать правилам.

«Главное в работе с такими детьми — понять, что им нравиться, чем их можно увлечь. Как правило, это артистическая деятельность», — отметила психолог «Дома Гавроша» Адриана Константинова.

Вопреки стараниям взрослых многие возвращаются на улицу. В прошлом году из 647 беглецов половина вернулась к бродяжничеству. Живут они, как правило, в заброшенных зданиях. И, по словам жильцов соседних домов, ведут себя агрессивно.

Детский омбудсмен считает, что изменить ситуацию можно, предотвратив бегство подростков из дома.

«Это международная практика — создаются мобильные группы, которые посещают таких детей, оказывают им медицинскую и психологическую помощь, говорят с ними о проблемах и о возможностях все исправить. Принуждение и наказание никогда не дает положительного результата», — подчеркнула омбудсмен по правам ребенка Майя Бэнэреску.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Конгресс США выделит $250 млн на борьбу с влиянием России
Фруктовые соки оказались смертельно опасными
СМИ: в правительстве обсуждают повышение НДФЛ до 15%
Подлодка США застряла во льдах Арктики на учениях
Посол рассказал, почему Москве не говорят о состоянии Скрипаля
Сотрудника ФСБ обвиняют в покушении на мошенничество и взятке
Трамп будет налаживать сотрудничество с Россией через силу
Спорт
Загитову засудили? ЧМ в Милане стартовал с сенсации — олимпийская чемпионка Алина Загитова занимает только второе место после короткой программы
Авто
110 км/ч вместо 90 км/ч: новое предложение Госдумы Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев выступил за повышение максимально разрешенной скорости автомобиля
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Дочь Люка Бессона снялась в новом проекте Максима Фадеева Продюсер рассказал, почему восхищается дочерью именитого французского режиссера
Недвижимость
«Парящие дома» появятся в Москве
Власти назвали условие для появления раздельного сбора мусора в России
Греф анонсировал «новые рекорды» на рынке ипотеки в 2018 году
Москва стала одним из самых фотографируемых городов мира
Леди
Пример для подражания: Стриженова, Андреева и другие красотки старше 50 лет Все женщины хотят выглядеть молодо и после 50. Да даже в 80 можно выглядеть сногсшибательно! Некоторые знаменитые женщины не устают доказывать это на своем примере.
Дети
12-летнюю дочь Волочковой раскритиковали за яркий макияж Пользователи Сети считают, что обилие мейк-апа лишь портит Ариадну.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь