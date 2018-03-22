В Молдове 650 детей ежегодно оказываются на улице

Основные причины бегства подростков из дома — бедность и конфликты в семье.



Рейды по поиску беспризорников полиция проводит регулярно. Помещают детей в центры социальной реабилитации. Один из них — «Дом Гавроша».



«Первым делом детям нужно поесть и помыться. Затем решаем, как быть с ними дальше. Они получают медицинскую и психологическую помощь. Мы стараемся создать здесь теплую атмосферу», — сказал менеджер «Дома Гавроша» Виктория Караман.



Психологи, которые работают с беглецами, говорят, что достучаться до них трудно. Многие отказываются следовать правилам.



«Главное в работе с такими детьми — понять, что им нравиться, чем их можно увлечь. Как правило, это артистическая деятельность», — отметила психолог «Дома Гавроша» Адриана Константинова.



Вопреки стараниям взрослых многие возвращаются на улицу. В прошлом году из 647 беглецов половина вернулась к бродяжничеству. Живут они, как правило, в заброшенных зданиях. И, по словам жильцов соседних домов, ведут себя агрессивно.



Детский омбудсмен считает, что изменить ситуацию можно, предотвратив бегство подростков из дома.



«Это международная практика — создаются мобильные группы, которые посещают таких детей, оказывают им медицинскую и психологическую помощь, говорят с ними о проблемах и о возможностях все исправить. Принуждение и наказание никогда не дает положительного результата», — подчеркнула омбудсмен по правам ребенка Майя Бэнэреску.