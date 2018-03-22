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09:11 (мск), источник: АиФ Прикамье

Жительница Пермского края продавала ядовитый алкоголь

Её приговорили к 160 часам обязательных работ.

Ядовитый алкоголь продавала жительница посёлка Гайны.

В ГУ МВД по Пермскому краю рассказали, что 34-летняя женщина продала односельчанину спиртосодержащую жидкость сомнительного происхождения. Стражи порядка изъяли алкоголь, чтобы провести экспертизу. Результаты показали, что в бутылке находилось ядовитое вещество, которое пить опасно.

Жительницу посёлка признали виновной в незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ. Её приговорили к 160 часам обязательных работ.

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