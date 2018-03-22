Жительница Пермского края продавала ядовитый алкоголь

В ГУ МВД по Пермскому краю рассказали, что 34-летняя женщина продала односельчанину спиртосодержащую жидкость сомнительного происхождения. Стражи порядка изъяли алкоголь, чтобы провести экспертизу. Результаты показали, что в бутылке находилось ядовитое вещество, которое пить опасно.