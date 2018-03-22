Жительница Пермского края продавала ядовитый алкоголь
Её приговорили к 160 часам обязательных работ.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Её приговорили к 160 часам обязательных работ.
Ядовитый алкоголь продавала жительница посёлка Гайны.
В ГУ МВД по Пермскому краю рассказали, что 34-летняя женщина продала односельчанину спиртосодержащую жидкость сомнительного происхождения. Стражи порядка изъяли алкоголь, чтобы провести экспертизу. Результаты показали, что в бутылке находилось ядовитое вещество, которое пить опасно.
Жительницу посёлка признали виновной в незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ. Её приговорили к 160 часам обязательных работ.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.