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09:10 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Срочно! В офисах МУП ЧКТС проводят обыски

Спецоперация в МУП ЧКТС. В офисе челябинских коммунальных тепловых сетей проходят обыски. В здании работают сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Кто именно интересует силовиков — не сообщается. Известно лишь, что директор МУП ЧКТС Сергей Лобанов сейчас — в отпуске. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере».

Официальных комментариев от ведомства пока нет. По версии некоторых СМИ, не исключено, что этот утренний визит ОБЭП связан с работой экс-главы Челябинска Сергеем Давыдовым — он фигурант в деле о мошенничестве с деньгами МУПа.

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