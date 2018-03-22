Срочно! В офисах МУП ЧКТС проводят обыски

Кто именно интересует силовиков — не сообщается. Известно лишь, что директор МУП ЧКТС Сергей Лобанов сейчас — в отпуске. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере».

Официальных комментариев от ведомства пока нет. По версии некоторых СМИ, не исключено, что этот утренний визит ОБЭП связан с работой экс-главы Челябинска Сергеем Давыдовым — он фигурант в деле о мошенничестве с деньгами МУПа.