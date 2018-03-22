Срочно! В офисах МУП ЧКТС проводят обыски
Спецоперация в МУП ЧКТС. В офисе челябинских коммунальных тепловых сетей проходят обыски. В здании работают сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
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