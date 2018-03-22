На ЕКАД иномарка насмерть сбила мужчину

Как рассказали «Уралинформбюро» в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, 41-летнего пешехода госпитализировали в состоянии шока с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом бедра. Спустя несколько часов он скончался в больнице.