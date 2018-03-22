На ЕКАД иномарка насмерть сбила мужчину
Перебегавшего дорогу.
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Перебегавшего дорогу.
Вечером 21 марта на 10-м километре Екатеринбургской кольцевой дороги 34-летний водитель Skoda Octavia сбил мужчину, перебегавшего дорогу.
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