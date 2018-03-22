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09:34 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На ЕКАД иномарка насмерть сбила мужчину

Перебегавшего дорогу.

Вечером 21 марта на 10-м километре Екатеринбургской кольцевой дороги 34-летний водитель Skoda Octavia сбил мужчину, перебегавшего дорогу.

Как рассказали «Уралинформбюро» в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, 41-летнего пешехода госпитализировали в состоянии шока с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом бедра. Спустя несколько часов он скончался в больнице.

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