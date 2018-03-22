За стрельбу по людям из пистолета уралец проведет в колонии около трех лет

Как сообщили Накануне.RU в МО МВД России «Алапаевский», в июле прошлого года пьяный мужчина устроил стрельбу из пневматического пистолета на оживленной улице города, целясь в проезжавшие мимо транспортные средства и прохожих. К счастью, тогда никто из людей не пострадал.

«Нетрезвого гражданина с предметом, похожим на пистолет, на перекрестке улиц Чехова и 40 лет Октября заметил неравнодушный местный житель, проезжавший мимо на автомобиле. Мужчина остановился, задержал нарушителя и сообщил о нем в органы внутренних дел. Прибывший наряд патрульно-постовой службы доставил злоумышленника и оружие, которое находилось при нем, в территориальный ОВД. Здесь личность задержанного установили: им оказался неработающий, ранее судимый за совершение преступления против личности гражданин. Пневматический пистолет принадлежал ему. Пояснить внятно мотивы своего поведения подозреваемый не смог, сославшись на стояние сильного алкогольного опьянения», — рассказали в полиции.