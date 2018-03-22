В Уфе у бывшего служащего регионального УФСИН изъяли недвижимость стоимостью 4,5 млн рублей

Установлено, что 4-комнатная квартира и гараж в микрорайоне Зеленая роща были приобретены в 2013 году.
— Проверка соблюдения чиновником антикоррупционного законодательства была организована после обнаружения в его квартире расписок о выдаче займов почти на 9 млн. рублей. Данные документы были найдены при обыске в рамках расследования уголовного дела, по которому сотрудник УФСИН России проходил свидетелем, — сообщает пресс-служба ведомства.
В связи с этим прокуратура Башкирии обратилась в Октябрьский районный суд Уфы с иском об изъятии данного имущества, который был удовлетворен.
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