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09:46 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Уфе у бывшего служащего регионального УФСИН изъяли недвижимость стоимостью 4,5 млн рублей

В Уфе у бывшего служащего регионального УФСИН изъяли недвижимость стоимостью 4,5 млн рублей. Как сообщает прокуратура республики, его официальных доходов на такие приобретения было недостаточно.

Установлено, что 4-комнатная квартира и гараж в микрорайоне Зеленая роща были приобретены в 2013 году.

— Проверка соблюдения чиновником антикоррупционного законодательства была организована после обнаружения в его квартире расписок о выдаче займов почти на 9 млн. рублей. Данные документы были найдены при обыске в рамках расследования уголовного дела, по которому сотрудник УФСИН России проходил свидетелем, — сообщает пресс-служба ведомства.

В связи с этим прокуратура Башкирии обратилась в Октябрьский районный суд Уфы с иском об изъятии данного имущества, который был удовлетворен.

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 В Уфе у бывшего служащего регионального УФСИН изъяли недвижимость стоимостью 4,5 млн рублей
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