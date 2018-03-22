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09:47 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодарском крае будут судить банду, нападавшую на продуктовые магазины

На Кубани завершили расследование уголовного дела об организации банды.

Источник: ЮГА.ру

По версии следствия, с октября 2016 года по июль 2017 года в Краснодаре совершили несколько вооруженных нападений на магазины. В каждом случае преступники в масках заходили в помещение, угрожали пистолетом и забирали деньги.

«В ходе расследования и проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска краснодарской полиции была получена информация от коллег из Иркутской области о том, что на территории Кубани могут находиться подозреваемые в совершении трех фактов вооруженных разбойных нападений на иркутские магазины и объявленные в федеральный розыск девушка и молодой человек», — сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Краснодарские полицейские установили местонахождение подозреваемых. Задержали 25-летнего местного жителя, который сдавал квартиру, и самих подозреваемых: 28-летнего жителя Иркутской области и его 20-летнюю подругу. Полиция установила, что они причастны к 15 нападениям на продуктовые магазины с использованием боевого пистолета. Ущерб от их действий составил более 250 тыс. рублей.

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