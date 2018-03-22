В Иркутской области изъяли более 4,5 тыс. незаконных SIM-карт
Профилактические мероприятия по изъятию анонимных
Профилактические мероприятия по изъятию анонимных
В Иркутской области сотрудники правоохранительных органов совместно с представителями Роскомнадзора в 2017 году изъяли более 4,5 тыс. незарегистрированных
Так, на территории Приангарья выявлено свыше 70 административных правонарушений за реализацию
— говорится в сообщении. — Для того, чтобы пресечь использование анонимных симок в противоправных целях профилактические мероприятия по их изъятию будут продолжаться.
Кроме того, с начала 2018 года полицейские выявили два правонарушения и изъяли почти 90 анонимных
Всего в 2017 году в России было изъято более 90 тыс. незаконных
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