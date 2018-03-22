В Смышляевке сгорел автомобиль
В четверг, 22 марта, в 5:42 в Волжском районе в п. Смышляевка на ул. Первомайской горел автомобиль, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
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В четверг, 22 марта, в 5:42 в Волжском районе в п. Смышляевка на ул. Первомайской горел автомобиль, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
На тушение пожара выезжали
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