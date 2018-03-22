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12:58 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Следователи изъяли у главинженера челябинского МУП «ЧКТС» 40 миллионов

ЧЕЛЯБИНСК, 22 марта, ФедералПресс. Главный инженер МУП «ЧКТС» Юрий Карпусенко подозревается в получении взятки в 460 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По данным старшего помощника руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимира Шишкова, на сегодня следствие предполагает, что в 2017 году Карпусенко получил от представителя коммерческой компании взятку в сумме более 460 тысяч рублей. За эти деньги главный инженер должен был обеспечить оформление прием выполненных работ по заключенным контрактам.

«В ходе проведенных обысков следователями СК у подозреваемого изъято денежных средств в рублях и иностранной валюте на сумму более 40 миллионов рублей», — уточнил Шишков.

Напомним, ранее источник «ФедералПресс» сообщал, что Карпусенко подозревается в получении откатов за подключение коммерческих компаний к коммунальным сетям. В настоящее время Карпусенко задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, следствие решает вопрос о предъявлении ему обвинения.

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