Следователи изъяли у главинженера челябинского МУП «ЧКТС» 40 миллионов

По данным старшего помощника руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимира Шишкова, на сегодня следствие предполагает, что в 2017 году Карпусенко получил от представителя коммерческой компании взятку в сумме более 460 тысяч рублей. За эти деньги главный инженер должен был обеспечить оформление прием выполненных работ по заключенным контрактам.