В Сочи у местного жителя нашли оружие и боеприпасы

«Сотрудники полиции УВД по городу Сочи в одном из домовладений, принадлежащем 44-летнему местному жителю, обнаружили и изъяли четыре единицы охолощенного оружия, несколько боевых патронов и другие боеприпасы… В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ “Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов”. Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет лишения свободы», — говорится в сообщении ведомства.