В Волгограде в частном доме заживо сгорел мужчина
ЧП произошло в Ворошиловском районе 21 марта.
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ЧП произошло в Ворошиловском районе 21 марта.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера
— На улице Азизбекова горел деревянный частный дом размером по всей площади, — говорится в сообщении
По предварительным данным причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.
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