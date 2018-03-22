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12:03 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде в частном доме заживо сгорел мужчина

ЧП произошло в Ворошиловском районе 21 марта.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 14.52.

— На улице Азизбекова горел деревянный частный дом размером по всей площади, — говорится в сообщении пресс-службы регионального ГУ МЧС, — Пожарные расчёты 20-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 15.35. На месте происшествия обнаружен погибший 54-летний мужчина.

По предварительным данным причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.

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