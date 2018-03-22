В Волгограде в частном доме заживо сгорел мужчина

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 14.52.

— На улице Азизбекова горел деревянный частный дом размером по всей площади, — говорится в сообщении пресс-службы регионального ГУ МЧС, — Пожарные расчёты 20-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 15.35. На месте происшествия обнаружен погибший 54-летний мужчина.