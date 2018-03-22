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11:19 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Пожар на АЗС ликвидировали в Таганроге

Пожар на заправочной станции ликвидировали в Таганроге 22 марта.

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации ГУ МЧС РФ по Ростовской области, сообщение о возгорании на территории автозаправочного комплекса на улице Мариупольское шоссе поступило к пожарным в 9.21.

На АЗС загорелся топливозаправщик В его тушении участвовали 16 человек, было задействовано четыре единицы техники.

Пожарные справились с огнем в 10.00. В результате происшествия никто не пострадал.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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