Пожар на АЗС ликвидировали в Таганроге

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации ГУ МЧС РФ по Ростовской области, сообщение о возгорании на территории автозаправочного комплекса на улице Мариупольское шоссе поступило к пожарным в 9.21.

На АЗС загорелся топливозаправщик В его тушении участвовали 16 человек, было задействовано четыре единицы техники.

Пожарные справились с огнем в 10.00. В результате происшествия никто не пострадал.