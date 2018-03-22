Пожар на АЗС ликвидировали в Таганроге
Пожар на заправочной станции ликвидировали в Таганроге 22 марта.
Пожар на заправочной станции ликвидировали в Таганроге 22 марта.
Согласно информации ГУ МЧС РФ по Ростовской области, сообщение о возгорании на территории автозаправочного комплекса на улице Мариупольское шоссе поступило к пожарным в 9.21.
На АЗС загорелся топливозаправщик В его тушении участвовали 16 человек, было задействовано четыре единицы техники.
Пожарные справились с огнем в 10.00. В результате происшествия никто не пострадал.
Обстоятельства инцидента устанавливаются.
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