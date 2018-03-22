В Ростове-на-Дону упавшее дерево разбило стекла в квартирах многоэтажки

Как сообщают жители многоквартирного дома по улице Туполева, у них во дворе упало огромное дерево, к счастью никто из людей не пострадал, но в результате разбиты стекла в квартирах.

По словам ростовчан, они писали чиновникам, просили спилить дерево, состояние которого вызывало большие опасения. Но помощи не дождались. Накануне, 21 марта, во время шквалистого ветра (порывы достигали 28 метров в секунду) оно упало, зацепив припаркованные машины и стекла квартир.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-136611225&id=456240246&hash=2e49066bf995a36a&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.