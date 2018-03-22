В Ростове-на-Дону упавшее дерево разбило стекла в квартирах многоэтажки
В социальных сетях продолжают обсуждать последствия непогоды, которая стала причиной сразу нескольких происшествий в донской столице.
В социальных сетях продолжают обсуждать последствия непогоды, которая стала причиной сразу нескольких происшествий в донской столице.
Как сообщают жители многоквартирного дома по улице Туполева, у них во дворе упало огромное дерево, к счастью никто из людей не пострадал, но в результате разбиты стекла в квартирах.
По словам ростовчан, они писали чиновникам, просили спилить дерево, состояние которого вызывало большие опасения. Но помощи не дождались. Накануне, 21 марта, во время шквалистого ветра (порывы достигали 28 метров в секунду) оно упало, зацепив припаркованные машины и стекла квартир.
Напомним, 21 марта в
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