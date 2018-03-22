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11:34 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону упавшее дерево разбило стекла в квартирах многоэтажки

В социальных сетях продолжают обсуждать последствия непогоды, которая стала причиной сразу нескольких происшествий в донской столице.

Как сообщают жители многоквартирного дома по улице Туполева, у них во дворе упало огромное дерево, к счастью никто из людей не пострадал, но в результате разбиты стекла в квартирах.

По словам ростовчан, они писали чиновникам, просили спилить дерево, состояние которого вызывало большие опасения. Но помощи не дождались. Накануне, 21 марта, во время шквалистого ветра (порывы достигали 28 метров в секунду) оно упало, зацепив припаркованные машины и стекла квартир.

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Напомним, 21 марта в Ростове-на-Дону на улице Пушкинской погибла 21-летняя девушка, на которую упала ветка дерева. По факту халатности уже возбуждено уголовное дело. По словам родных, она возвращалась домой к ребенку.

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