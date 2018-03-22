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11:13 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде в ДТП пострадали 4 человека, водитель в коме

Водитель Toyota Corolla впал в кому после столкновения с «Ладой» в Волгограде, еще трое его пассажиров, среди которых двое — дети, пострадали.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, авария произошла 21 марта около 21:00 около остановки «СХИ». 32-летний водитель «Лады» ехал по проспекту Университетскому сл стороны улицы Сухова в сторону улицы Кабардинской. Напротив дома № 13 по улице Песчанокопской выехал на встречную полосу и протаранил иномарку.

В результате ДТП 38-летний водитель Toyota Corolla впал в кому. Его пассажиры — 38-летняя женщина, трехлетний мальчик и девятилетняя девочка с травмами были доставлены в больницу.

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