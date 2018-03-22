В Волгограде в ДТП пострадали 4 человека, водитель в коме

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, авария произошла 21 марта около 21:00 около остановки «СХИ». 32-летний водитель «Лады» ехал по проспекту Университетскому сл стороны улицы Сухова в сторону улицы Кабардинской. Напротив дома № 13 по улице Песчанокопской выехал на встречную полосу и протаранил иномарку.