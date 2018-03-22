Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ назвали вероятных кандидатов на место Дмитрия Медведева
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Почему живот Кейт Миддлтон вырос больше, чем в предыдущие беременности
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
В Сан-Франциско вводится запрет на продажу меха
Художник превращает советские фильмы в аниме (фото)В арт-проекте под названием Animotion есть и зарубежные картины
Эксперт о том, что будет с Россией если Скрипаль умрет
СМИ: Киевляне массово покидают город
Гудбай, Америка: Россия «наносит удар» по госдолгу США - СМИ
Певец Витас устроил стрельбу в Барвихе
Экс-муж Пугачевой рассказал о ее хамстве – СМИ
Расцвела: Кабаева вызвала восторг образом - СМИ
В Сан-Франциско вводится запрет на продажу меха
55-летняя Дапкунайте выглядит моложе 39-летней Летучей
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Фоторепортажи
10Сакура в цвету
10Луминале-2018
11:25 (мск), источник: БЕЛТА

В Новогрудском районе при ремонте погрузчика выстрелило колесо: погиб механизатор

22 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Новогрудском районе при ремонте погрузчика выстрелило колесо, в результате ЧП погиб механизатор. Выясняются обстоятельства его гибели, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Источник: БЕЛТА
Читайте также
Минчанин похитил $6 тыс. у родителей своей девушки

Все произошло в помещении мастерских 7 марта. Механизатор при ремонте погрузчика нарушил требования правил безопасности и при снятии шины с техники не спустил с него воздух. Находящееся под давлением колесо выстрелило, разлетевшиеся составные части диска колеса травмировали помогавшего ему в ремонте 53-летнего мужчину, который также работал в организации механизатором. Несмотря на усилия медиков, пострадавший 12 марта скончался.

«Следователи с участием экспертов осмотрели место происшествия, изъяли и изучают документацию по охране труда и технике безопасности. Допрашивают руководителей и работников общества. Проводится судебно-медицинская экспертиза. Собираются материалы, характеризующие личность подозреваемого. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. В момент гибели коллеги был трезв», — отметил Сергей Шершеневич.

Новогрудский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ч.1 ст. 144 УК). Подозреваемым в совершении преступления признан 50-летний механизатор открытого акционерного общества из Новогрудского района. Выяснение всех обстоятельств произошедшего продолжается. Окончательная правовая оценка будет дана по результатам расследования уголовного дела.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Лукашенко рассказал, когда заведет страницу в Instagram
Витебчанин воровал золотые украшения у женщин подшофе
Мэй намерена добиться высылки российских дипломатов из стран ЕС
Фруктовые соки оказались смертельно опасными
Forbes назвал самые надежные банки в России
Подлодка США застряла во льдах Арктики на учениях
Дворкович не исключил повышения подоходного налога
Чемпионка ОИ Загитова стала второй в короткой программе на ЧМ
Вдова Литвиненко отреагировала на слова экс-свекра о смерти мужа
Спорт
«Не было дырок в стене. Не было ничего, что говорит Родченков» Виталий Мутко — про допинг, Олимпиады, Родченков и информационные войны Запада
Авто
110 км/ч вместо 90 км/ч: новое предложение Госдумы Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев выступил за повышение максимально разрешенной скорости автомобиля
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Дочь Люка Бессона снялась в новом проекте Максима Фадеева Продюсер рассказал, почему восхищается дочерью именитого французского режиссера
Недвижимость
«Парящие дома» появятся в Москве
Россияне стали активнее обзаводиться частными домами
Москва стала одним из самых фотографируемых городов мира
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Леди
Пример для подражания: Стриженова, Андреева и другие красотки старше 50 лет Все женщины хотят выглядеть молодо и после 50. Да даже в 80 можно выглядеть сногсшибательно! Некоторые знаменитые женщины не устают доказывать это на своем примере.
Дети
Виктория Макарская чуть не умерла во время ЭКО Жена известного актера рассказала, на что ей пришлось пойти ради материнства.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь