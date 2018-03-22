В Новогрудском районе при ремонте погрузчика выстрелило колесо: погиб механизатор

Все произошло в помещении мастерских 7 марта. Механизатор при ремонте погрузчика нарушил требования правил безопасности и при снятии шины с техники не спустил с него воздух. Находящееся под давлением колесо выстрелило, разлетевшиеся составные части диска колеса травмировали помогавшего ему в ремонте 53-летнего мужчину, который также работал в организации механизатором. Несмотря на усилия медиков, пострадавший 12 марта скончался.
«Следователи с участием экспертов осмотрели место происшествия, изъяли и изучают документацию по охране труда и технике безопасности. Допрашивают руководителей и работников общества. Проводится судебно-медицинская экспертиза. Собираются материалы, характеризующие личность подозреваемого. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. В момент гибели коллеги был трезв», — отметил Сергей Шершеневич.
Новогрудский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ч.1 ст. 144 УК). Подозреваемым в совершении преступления признан 50-летний механизатор открытого акционерного общества из Новогрудского района. Выяснение всех обстоятельств произошедшего продолжается. Окончательная правовая оценка будет дана по результатам расследования уголовного дела.
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