В Новогрудском районе при ремонте погрузчика выстрелило колесо: погиб механизатор

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Все произошло в помещении мастерских 7 марта. Механизатор при ремонте погрузчика нарушил требования правил безопасности и при снятии шины с техники не спустил с него воздух. Находящееся под давлением колесо выстрелило, разлетевшиеся составные части диска колеса травмировали помогавшего ему в ремонте 53-летнего мужчину, который также работал в организации механизатором. Несмотря на усилия медиков, пострадавший 12 марта скончался.

«Следователи с участием экспертов осмотрели место происшествия, изъяли и изучают документацию по охране труда и технике безопасности. Допрашивают руководителей и работников общества. Проводится судебно-медицинская экспертиза. Собираются материалы, характеризующие личность подозреваемого. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. В момент гибели коллеги был трезв», — отметил Сергей Шершеневич.