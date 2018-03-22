В Новосибирске водитель получил год колонии за гибель пенсионерки
Водитель сдавал назад и сбил пенсионерку на тротуаре, рассказали в
Водитель сдавал назад и сбил пенсионерку на тротуаре, рассказали в
В Новосибирске водитель получил год колонии за гибель пенсионерки, об этом сообщает
Авария произошла днем 4 октября 2017 года на улице Солидарности. Водитель «Газели» сдавал назад и насмерть сбил 78-летнюю пенсионерку.
Водитель стал фигурантом уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ.
«Дело было рассмотрено в особом порядке, то есть приговор постановлен без проведения судебного разбирательства», — рассказали в суде.
Вердикт — 1 год в
Приговор в законную силу не вступил.
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