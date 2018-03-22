В Новосибирске водитель получил год колонии за гибель пенсионерки, об этом сообщает пресс-служба Калининского районного суда.

Авария произошла днем 4 октября 2017 года на улице Солидарности. Водитель «Газели» сдавал назад и насмерть сбил 78-летнюю пенсионерку.

Водитель стал фигурантом уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ.

«Дело было рассмотрено в особом порядке, то есть приговор постановлен без проведения судебного разбирательства», — рассказали в суде.

Вердикт — 1 год в колонии-поселении, а также лишение права управлять автомобилем на 2 года.