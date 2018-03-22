В Пермском крае отслеживают и закрывают «группы смерти»

«Группы смерти» в Пермском крае пока никуда не исчезли. Но их отслеживают и закрывают.

Начальник ГУ МВД по Пермскому краю Виктор Кошелев на пленарном заседании Законодательного собрания по Пермскому краю рассказал о том, что таких групп стало меньше, однако они до сих по существуют. Работа по их выявлению и закрытию находится у полиции в приоритете. Также Кошелев затронул так называемую «протестную молодёжь». По его словам, жёсткие меры не приносят результата. С этой молодежью нужно общаться. Карательные меры не всегда приносят положительный вариант.