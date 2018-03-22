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11:06 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае отслеживают и закрывают «группы смерти»

НачальникГУ МВД по Пермскому краю рассказал, что работа с такими группами находится в приоритете.

«Группы смерти» в Пермском крае пока никуда не исчезли. Но их отслеживают и закрывают.

Начальник ГУ МВД по Пермскому краю Виктор Кошелев на пленарном заседании Законодательного собрания по Пермскому краю рассказал о том, что таких групп стало меньше, однако они до сих по существуют. Работа по их выявлению и закрытию находится у полиции в приоритете. Также Кошелев затронул так называемую «протестную молодёжь». По его словам, жёсткие меры не приносят результата. С этой молодежью нужно общаться. Карательные меры не всегда приносят положительный вариант.

Глава регионального МВД привёл информацию о подростковой преступности. По его словам, на учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних состоят более 5,5 тысячи ребят. В результате рейдов, которая проводили стражи порядка (в том числе и ночью) в отделы полиции доставили почти 13 тысяч подростков (более 2,5 тысячи — ночью). 800 из них подозревают в совершение преступлений, 3,6 тысячи — в правонарушениях, которые влекут за собой административное наказание.

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